Саудовские власти допустили возможность войны против Ирана

Саудовская Аравия допускает войну против Ирана в случае, если он реализует свою угрозу и перекроет Ормузский пролив, заблокировав тем самым доступ в Персидский залив. Об этом заявил советник министра энергетики Саудовской Аравии Ибрахим аль Муханна в интервью агентству Reuters.

Чиновник выразил надежду, что Совет Безопасности ООН даст согласие на военную операцию. Он выступил за полное торговое эмбарго против Тегерана, поскольку, по его мнению, нынешние ограничительные меры не способны полностью пресечь продажу иранской нефти.

Накануне командующий иранскими ВМС Али Реза Тангсири заявил о том, что Персидский залив оказался под полным контролем его страны. Реагируя на это заявление, госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон и его партнеры следят за тем, чтобы в заливе сохранялась свобода мореплавания.

В начале июля Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти из стран Персидского залива, если будет введен запрет на экспорт иранской нефти. В начале августа иранский президент Хасан Роухани пообещал проблемы всему региону в случае введения санкций против Тегерана

Несколько недель назад президент США Дональд Трамп подписал указ о поэтапном восстановлении санкций против Ирана. Запрет на экспорт иранской нефти должен вступить в силу на втором этапе — в ноябре этого года. Накануне Помпео обвинил Тегеран в "злоупотреблении" Международным судом ООН, через который иранские власти пытаются оспорить санкционный режим.