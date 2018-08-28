Мэрия Москвы просит прокуратуру предупредить сторонников Навального

Власти Москвы обратились в прокуратуру в связи с призывами сторонников Алексея Навального выйти на несанкционированную акцию. Они просят вынести оппозиционеру предостережение. Об этом рассказала "Интерфаксу" представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Накануне она сообщила, что организаторы акции 9 сентября предупреждены об ответственности за проведение несогласованного мероприятия.

Сам Навальный считает, что акция согласована мэрией, и публикует ответ московских властей, в котором не содержится никаких указаний, что акция запрещена, и не предлагается другое место проведения. "По закону это означает одно: акция согласована", – написал оппозиционер в твиттере.

Накануне Тверской суд Москвы – во второй раз с начала года – назначил Алексею Навальному 30 суток административного ареста,обвинив его в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия", а именно в организации 28 января "забастовки избирателей".

Оппозиционер заявил в суде, что рассмотрение дела устроено исключительно для того, чтобы помешать ему участвовать в акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.