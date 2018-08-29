На востоке Украины вступило в силу очередное "школьное" перемирие

На востоке Украины в ночь на 29 августа вступило в силу очередное перемирие. Оно бессрочное и приурочено к началу учебного года. Об этом Киев и пророссийские сепаратисты договорились на прошедшей неделе в Минске при посредничестве ОБСЕ.

За несколько часов до начала действия режима прекращения огня сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из минометов и стрелкового оружия. Ответным огнем были убиты трое, сообщает УНИАН.

С начала военного конфликта на востоке Украины договоренности о перемирии достигались более 20 раз, отмечает dpа. Однако каждый раз оно нарушалось вскоре после начала, и противоборствующие стороны обвиняли в этом друг друга.

Так, по данным украинской стороны, на протяжении предыдущего перемирия, которое было объявлено 1 июля, украинские военные зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны сепаратистов, в том числе из запрещенного минскими соглашениями оружия – ракетных установок "Град", танков, артиллерии и минометов.

По мнению Киева, мира в Донбассе невозможно добиться без полного прекращения поставок оружия и боеприпасов из России, в то время как "сейчас такие поставки продолжаются". Кремль эти обвинения отвергает.

С февраля 2014 года – начала конфликта в Донбассе – по данным ООН, были убиты почти 10 тысяч человек, около 23 тысяч ранены.