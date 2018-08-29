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Лицом к событию. Пенсионная "реформа" стала путинской
Видео
Уступил ли Путин обществу?
1 часа(-ов) назад
Иван Воронин
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720p | 19,1MB
1080p | 44,1MB
Опрос прохожих на улицах Москвы.
Уступил ли Путин обществу?
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