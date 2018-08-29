В правительстве оценили смягчение пенсионной реформы в 3,2 трлн рублей

Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63-х будет стоить бюджету России более трех триллионов рублей. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. На основании каких данных она сделала такие выводы, Голикова не уточнила.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что изменение пенсионной реформы, предложенное Владимиром Путиным, обойдется бюджету в течение ближайших шести лет в 500 миллиардов рублей. По его словам, повышение пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо запланированных восьми "потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда".

Президент Владимир Путин выступил с предложением смягчить пенсионную реформу после массовых протестов в стране. Партия "Единая Россия" уже заявила, что подготовит поправки в соответствующий законопроект. При этом именно единороссы ранее выступали за то, чтобы повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63-х.

Оппозиционер Алексей Навальный, несмотря на предложение Путина, заявил, что оно приведет лишь к тому, что граждан России "ограбят немного меньше". Сторонники оппозиционера продолжают готовить на 9 сентября акции против полной отмены пенсионной реформы.