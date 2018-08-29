Венецианский кинофестиваль открылся "Человеком на Луне"

75-й Венецианский кинофестиваль открылся мировой премьерой фильма Дэмьена Шазелла "Человек на Луне". Фильм рассказывает об астронавте НАСА Ниле Армстронге, ставшем первым человеком ступившим на поверхность Луны 20 июля 1969 года в ходе экспедиции "Аполлон-11". В рамках церемонии открытия фестиваля почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф удостоилась знаменитая актриса Ванесса Редгрейв, дебютировавшая в прошлом году как режиссер лентой о беженцах.

Действие "Человека на Луне" происходит в течение 1961-1969 года, от момента принятия Армстронга в качестве пилота в НАСА до триумфальной экспедиции. Фильм основан на книге Джеймса Р. Хэнсена "Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга". Роль Армстронга исполнил Райан Гослинг. Предыдущая картина Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", оммаж классическому голливудскому мюзиклу, получила шесть "Оскаров". Его новый фильм снят на плёнку и тоже является авторским и синефильским проектом, напоминающим о первой американской ленте о космической гонке – "Обратный отсчет" (1968) Роберта Олтмена. В "Человеке на Луне" Шазелла уделяет огромное внимание непосредственно техническому аспекту истории, тщательно реконструируя тренировки астронавтов, замкнутую атмосферу в космических аппаратах, повседневные детали из жизни героев.

"Человек на Луне" – участник международного конкурса фестиваля. Жюри под председательством лауреата "Золотого льва" прошлого года Гилльермо дель Торо предстоит посмотреть еще двадцать конкурсных картин. Итоги Мостры будут подведены 8 сентября.

Единственная российская картина на фестивале – "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, чье премьера пройдет во второй конкурсной программе "Горизонты". Так же вне конкурса будет показан монтажный фильм Сергея Лозницы "Процесс".