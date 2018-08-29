Михаил Ходорковский принял отставку главного редактора "Центра управлениями расследованиями" (ЦУР) Андрея Коняхина и прекратил финансирование проекта. Он объяснил это тем, что на ЦУР лежит часть ответственности за гибель в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Ходорковский отметил, что существенной ошибкой при подготовке поездки журналистов в Африку стал подбор человека на месте – фиксера. По словам бывшего главы ЮКОСа, расследование гибели россиян продолжается. Его ведет не связанная с ЦУР команда журналистов. К концу этого года Ходорковский планирует получить итоги расследования. При этом, как он отметил, уже есть основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике в конце июля. Они снимали для Центра управления расследования фильм о российской частной военной компании "Вагнера". Ее связывают с близким другом Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.

Накануне связанное с Пригожиным "Федеральное агентство новостей" опубликовало переписку погибших журналистов в Телеграме. Из нее следует, что журналисты плохо подготовились к проекту. Этот материал был опубликован после сообщений о том, что к гибели россиян в Африке могут быть причастны именно наемники ЧВК "Вагнера". При этом фиксера, который должен был встретить журналистов в ЦАР, как сообщалось ранее, им дал Кирилл Романовский – корреспондент "Федерального агентства новостей".