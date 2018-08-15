Созданная Михаилом Ходорковским группа журналистов, которая занимается расследованием гибели трех россиян в Центральноафриканской республике (ЦАР), отвергла версию о том, что причиной убийства был грабеж. Об этом сообщает сайт "МБХ медиа".

По данным расследователей, убийцы знали, что российские журналисты изменили первоначально запланированный маршрут, и несколько часов ждали их машину в засаде. Кроме этого, нападавшие не забрали из автомобиля некоторые вещи, являющиеся в ЦАР ценными для грабителя: например, три канистры с бензином, находившиеся в кузове.

Расследователи также сообщили, что незадолго до нападения перед машиной россиян проехал автомобиль "с тремя вооруженными белыми людьми, похожими на наемников, и двумя центральноафриканцами". Причастны ли эти люди к убийству, неизвестно, но через час после нападения они проехали обратно.

Источники расследователей Ходорковского утверждают, что к убийству могут быть причастны связанные с правительством ЦАР российские наемники. В расследовательской группе при этом подчеркивают, что эта версия пока "не нашла стопроцентного подтверждения".

Отдельно издание "МБХ-медиа" отмечает, что руководство ЦАР по всей видимости сознательно раскручивает версию о нападении на журналистов некой группировки бандитов из ЧАД. О ней же написал связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным сайт "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на россиянина Валерия Захарова, курирующего службу безопасности президента Центральноафриканской республики.

По мнению расследователей, также не случайной выглядит и попытка вброса в СМИ фальшивого интервью "водителя" россиян, который по каким-то причинам остался жив. Это интервью, сделанное одним из центральноафриканских стрингеров, близких к спецслужбам правительства ЦАР, противоречит легко проверяемым фактам о последних трех днях жизни Джемаля, Расторгуева и Радченко, и работает на популяризацию версии об убийстве журналистов как "обычном криминальном эксцессе".

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР в конце июля. Они снимали документальный фильм о деятельности в стране российской частной военной компании "Вагнера", которую СМИ связывают с Евгением Пригожиным, другом президента России Владимира Путина.