ООН заявляет об угрозе химических атак в сирийском Идлибе

Организация Объединенных Наций в четверг призвала Россию, Иран и Турцию предотвратить военную операцию в сирийской провинции Идлиб. В ООН опасаются, что в ходе боевых действий, которые затронут миллионы мирных жителей, обе воюющие стороны могут применить химическое оружие в виде хлора. Об этом сообщает Reuters.

Как сказал журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, в Идлибе сосредоточено множество "иностранных бойцов", в том числе 10 тысяч "террористов". Он выступил за создание гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц.

По данным СМИ, Москва и Дамаск готовят массированное наступление на Идлиб — последний крупный оплот сирийской вооруженной оппозиции. В последние дни Россия сконцентрировала у берегов Сирии порядка двух десятков военных кораблей и собирается ​провести в Средиземном море военно-морские учения.

США подозревают сирийскую армию в намерении применить химоружие и грозят президенту Башару Асаду очередными военными ударами. На днях глава американского министерства обороны Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон убеждает Москву предотвратить возможные химатаки против сирийского народа. Минобороны России неоднократно заявляло о якобы готовящейся "провокации", которая станет основанием для военной операции Пентагона против Асада.