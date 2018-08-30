Россия проведет масштабные военные учения в Средиземном море. Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны сообщает ТАСС. Маневры пройдут с 1 по 8 сентября, в них примут участие группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, а именно – 25 боевых кораблей и 30 самолетов.

Москва объявила о военных учениях на фоне сообщений о готовящемся наступлении на сирийскую провинцию Идлиб. Это последняя из зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные правительству Сирии группировки. На этой неделе Россия – главных союзник сирийского лидера Башара Асада – усилила группировку военных кораблей у берегов Сирии в Средиземном море.

В ООН и Государственном департаменте США опасаются гуманитарной катастрофы в Идлибе в случае начала наступления – в зоне риска находятся сотни тысяч человек. Вашингтон также выражал беспокойство из-за угрозы применения войсками Асада химического оружия.

Москва в четверг заявила, что в Идлиб якобы доставили бочки с хлором для "инсценировки" применения химоружия со стороны сирийских войск. "То есть очередная провокация готовится на полном ходу", – заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Кто именно, как утверждается, доставил бочки с хлором, она не уточнила. Однако заявила, что в провокации якобы участвуют волонтеры гуманитарной организация "Белые каски", которые помогают жителям Сирии, пострадавшим при бомбардировках.

Международное сообщество неоднократно обвиняло Россию в ответственности за атаки с химоружием в Сирии. Кремль все обвинения отвергал, называя эти атаки именно провокациями.