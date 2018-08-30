В Петербурге приостановили выселение "Мемориала" из здания

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга приостановил процесс расторжения договора аренды с местным представительством "Мемориала". Ранее сообщалось, что правозащитное общество выселяют из занимаемого им здания на Разъезжей улице.

Сегодня депутат Борис Вишневский, ранее направивший властям запрос, опубликовал письмо губернатора Полтавченко, в котором говорится о приостановке работ по расторжению договора. Вишневский выразил надежду, что теперь "Мемориал" не выселят.

О том, что комитет имущественных отношений без объяснения причин отказался продлевать договор аренды с "Мемориалом", стало известно в середине августа.

Помещение на Разъезжей, 9, было предоставлено "Мемориалу" в 1997 году. Каждый год, включая 2018-й, правительство Петербурга вносило "Мемориал" в список организаций, освобожденных от арендной платы. Проверка, прошедшая в 2017 году, не выявила нарушений в пользовании помещением.