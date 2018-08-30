На борту российского корабля "Союз", пристыкованного к Международной космической станции, произошла утечка кислорода из-за микротрещины в корпусе аппарата. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. В NASA подтвердили факт аварии в российском сегменте орбитальной станции.

В Москве и Хьюстоне сообщили, что экипаж работает над устранением неполадок. Отмечается, что жизни астронавтов ничто не угрожает.

Рогозин выразил надежду, что аппарат, скорее всего, удастся сохранить для дальнейших полетов благодаря ремонту. Уточняется, что поломка произошла на пилотируемом корабле "Союз МС-09", который в июне доставил астронавтов на МКС.

В апреле прошлого года на "Союзе", который возвращал с МКС на Землю трех космонавтов, произошла разгерметизация на финальном этапе спуска – на высоте 8 километров. Тогда Роскосмос умолчал об этой аварии. О ней стало известно лишь спустя полгода из пресс-конференции американского астронавта Томаса Стаффорда. По его словам, при раскрытии парашюта "Союза" скоба задела корпус корабля, проделав в нем дыру. Издание Space News указало, что "инцидент поставил под вопрос надежность российского аппарата" с учетом многочисленных проблем российской космической отрасли.

В начале месяца NASA объявило имена девяти астронавтов, которые в следующем году полетят на новых кораблях, разработанных на замену российским "Союзам" частными американскими компаниями SpaceX и Boeing. NASA пользуется российскими "Союзами" с тех пор, как семь лет назад отказалось от американского шаттла.