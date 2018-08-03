NASA готовится отправлять астронавтов к МКС на новых кораблях

В пятницу американское космическое агентство NASA объявило имена астронавтов, которые примут участие в тестовых стартах коммерческих пилотируемых кораблей Boeing Starliner и SpaceX Crew Dragon. Это событие знаменует начало новой эры в американской космической программе. До сих пор американские астронавты доставлялись на МКС на российских "Союзах".

"Впервые с 2011 года мы близки к тому, чтобы отправить в космос американских астронавтов на американских ракетах, с американской земли", – заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

Программа Space Shuttle завершилась в 2011 году, и с тех пор Соединенные Штаты платят миллионы долларов, отправляя астронавтов на орбиту на российских "Союзах". Новая администрация США, которая делает ставку на снижение расходов, готова передать львиную долю космических программ в руки частных корпораций – будь то управление МКС или запуски экипажей, сообщает "Голос Америки"

Космические пилотируемые корабли разрабатывают в США две компании – Boeing и SpaceX.

В состав экипажа SpaceX Crew Dragon вошли четыре астронавта. Экипаж Boeing Starliner состоит из пяти человек, среди них бывший командир МКС Суни Уильямс.

Беспилотные тесты космических аппаратов запланированы на конец этого года. Первые экипажи отправятся на орбиту весной-летом 2019 года.