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Рожденные после СССР

Школьные инновации: от туалета до интернета

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Пики и белые пятна российского образовательного ландшафта

Технологические достижения, эстетическую бедность и предметные предпочтения россиян обсуждаем с философом, учителем Ириной Белоусовой (Калужская область), директором Центра изучения инноваций в образовании НИУ ВШЭ Дианой Королевой и автором проекта "Билим" Максатбеком Абдуназаром уулу.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 1 сентября в пять часов вечера.

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