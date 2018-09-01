Школьные инновации: от туалета до интернета

Технологические достижения, эстетическую бедность и предметные предпочтения россиян обсуждаем с философом, учителем Ириной Белоусовой (Калужская область), директором Центра изучения инноваций в образовании НИУ ВШЭ Дианой Королевой и автором проекта "Билим" Максатбеком Абдуназаром уулу.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 1 сентября в пять часов вечера.
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