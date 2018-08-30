СМИ сообщили об отставках юристов Белого дома

Юрисконсульт по вопросам этики Белого дома Стефан Пассантино покидает администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. Уточняется, что последний рабочий день Пассантино пятница, 31 августа.

В администрации Белого дома Пассантино контролировал соблюдение правил, предписанных госслужащим. NBC News напоминает, что, в частности, юрист занимался делом старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй. В феврале 2017 года она в прямом эфире телеканала Fox News рекламировала одежду и аксессуары, производством и продажей которых занималась дочь президента Иванка Трамп. Пассантино тогда заявил, что советник не получала никакой прибыли от рекламы.

В среду, 29 августа, президент США объявил об отставке юрисконсульта Дональда Макгана. Он сотрудничает со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее стало известно, что Макган за последние девять месяцев "как минимум трижды добровольно беседовал со следователями". Утверждается, что он сообщил команде спецпрокурора о действиях Трампа, касающихся увольнения в 2017 году директора ФБР Джеймса Коми. По данным телеканала CNN, глава Белого дома не ожидал, что беседы юриста со спецпрокурором займут более 30 часов. Трамп счёл, что Макган злоупотребляет доверием президента, отмечает CNN.

