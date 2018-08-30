Госдепартамент обвинил Россию в преследовании украинских судов

Госдепартамент США обвинил Россию в преследовании украинских судов в Азовском море и Керченском проливе и нарушении международных норм. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Уточняется, что за последние несколько недель Россия задержала по меньшей мере 16 коммерческих судов, принадлежащих Украине.

"Действия России по пресечению морского транзита являются еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине", - отмечает Нойерт.

Представитель Госдепартамента добавила, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды.

Москва заявление Госдепартамента пока не прокомментировала.

Согласно договору между Украиной и Россией, Азовское море является внутренними водами обеих стран. Украинские и российские пограничники имеют право на досмотр иностранных судов. В июле депутаты Верховной Рады Украины внесли на рассмотрение вопрос о денонсации договора. По данным Министерства инфраструктуры Украины, с апреля российские пограничники досмотрели более 100 судов в Азовском море. Все они направлялись в украинские порты.

Отношения Киева и Москвы обострились в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники задержали российское судно "Норд". В Киеве тогда заявили, что рыболовецкий сейнер нарушил правила выезда из аннексированного Россией Крыма.