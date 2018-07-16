Порошенко не исключает атаки российских военных на Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко, выступая 16 июля в Одессе перед участниками украинско-американских учений "Sea Breeze – 2018", констатировал наращивание Российской Федерацией военной группировки как на территории аннексированного Крыма, так и в акваториях Черного и Азовского морей. При этом он акцентировал внимание на усиление российского военного присутствия в Азове.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения и, не исключено, чтобы совершить военную операцию – атаку на порт Мариуполь, через который осуществляется экспорт черной металлургии", - заявил Порошенко на борту украинского фрегата "Гетман Сагайдачный".

​В качества повода для создания кризиса в Азовском море российская сторона использовала задержание украинскими пограничниками 25 марта за нарушением правил выезда-въезда из аннексированного Крыма керченского рыболовецкого сейнера "Норд". 4 мая якобы за браконьерство российские военные задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" в Черном море.

С конца апреля российские пограничники останавливали для досмотра уже свыше 100 украинских и иностранных судов в Азовском море. Их проверка нередко затягивается и в некоторых случаях длиться более трех суток, что приводит к неоправданно значительным убыткам для судовладельцев. В ответ на задержание грузовых кораблей в Азове Киев намерен призвать Запад ввести санкции в отношении всех российских портов в Черном море.

Украинско-американские учения "Sea Breeze – 2018" проходят с 9 до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродромах и полигонах Одесской, Николаевской, а также Херсонской областей. Кроме организаторов Украины и США, в маневрах участвуют военные еще 17 стран: Болгарии, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Эстонии, Индии, Италии, Канады, Литвы, Молдавии, Норвегии, ОАЭ, Польши, Румынии, Турции и Швеции. В "Sea Breeze" задействовано около 3 тысяч военных, до 29 кораблей, катеров и судов, одна подводная лодка и до 25 самолетов и вертолетов. Как заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, эти учения – "наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн, за которыми кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия".