Росгвардия ответила на расследование ФБК о закупках продуктов

В Росгвардии назвали "сфальсифицированными и провокационными" данные из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях при закупках ведомством продовольствия для сотрудников.

В пресс-релизе, опубликованном в пятницу, не упоминается ни ФБК, ни имя его основателя Алексея Навального. Их называют "псевдо-бойцами с коррупцией" .

Росгвардия обвиняет авторов расследования в непрофессионализме и настаивает, что те, в частности, не учли фактор сезонности закупок, когда сравнивали цены на овощи по госконтрактам, заключенным в декабре 2017 года и в июне 2018 года.

Ведомство настаивает, что осуществляет закупки под контролем государственных оганов и в соответствии с законом.

В расследовании ФБК говорилось, что продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам, а конечными бенефициарами аферы могут быть либо "премьер-министр Медведев, либо люди из его ближайшего окружения".