СМИ: США отказываются от поддержки палестинских беженцев

В ближайшие недели администрация президента США Дональда Трампа сообщит о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, Белый дом также намерен выразить несогласие со структурой расходов и потребовать сокрашения количества палестинских беженцев с пяти миллионов до 500 тысяч человек. В Вашингтоне сокращение объясняют нежеланием палестинцев вести мирные переговоры с Израилем и беспорядками в секторе Газа, который находится под контролем группировки ХАМАС.

Ранее американские средства массовой информации сообщили о приостановке экономической помощи Палестинской автономии на сумму более 250 миллионов долларов. Причиной послужила критика палестинских властей решения Трампа о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

На фоне переноса американского посольства усложнились отношения между Израилем и Палестинской автономией. В конце марта в секторе Газа началась акция протеста "Великий марш возвращения". По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе палестинских беженцев, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории Израиля.

С начала протестов погибло не менее 200 палестинцев, две тысячи получили ранения. Власти Израиля возлагают ответственность за гибель людей на группировку ХАМАС.