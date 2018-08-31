Киев подготовил документы для разрыва Договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных делУкраины подготовило пакет документов для разрыва Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году. Об этом сообщил глава украинского МИДаПавел Климкин. Он напомнил, что документ должен быть денонсирован до 30 сентября.

Подготовить необходимые документы для начала процесса расторжения договора министерству иностранных дел поручил президент Украины Пётр Порошенко. По его мнению, по вине Москвы договор "уже давно стал анахронизмом".

При этом в апреле Порошенко говорил лишь о намерении прекратить действие отдельных положений Договора с Россией, поскольку "там есть важные для Украины положения о взаимном уважении территориальной целостности и нерушимости существующих границ".

Как рассказал "Коммерсанту" близкий к МИД Украины источник, ещё две недели назад там заявляли, договор нельзя разрывать, чтобы иметь возможность в дальнейшем подать к России иск в международный арбитраж по поводу аннексии Крыма, агрессии в Донбассе.

В Кремле решение Киева назвали неразумным, отметив, что оно только ухудшает отношения между странами, которые и так находятся в глубоком кризисе