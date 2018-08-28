Порошенко заявил о готовности разорвать Договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом он сообщил через свою страницу в Твиттер.

По словам Порошенко, он поручил Министерству иностранных дел подготовить необходимые для процесса расторжения документы. Президент Украины считает, что по вине Москвы договор "уже давно стал анахронизмом".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Страны официально признали государственные границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. На Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть договор о дружбе из-за аннексии Россией полуострова Крым в 2014 году.