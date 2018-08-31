В Венеции показали легендарный фильм Орсона Уэллса

Одно из главных событий юбилейного Венецианского фестиваля – мировая премьера «Другой стороны ветра» Орсона Уэллса. Режиссер «Гражданина Кейна» начал съемки в 1970 году, продолжал их с постоянными перерывами до 1975 года, а затем до самой смерти в 1985 пытался найти финансирование на завершение картины. После смерти он оставил примерно 40 минут смонтированного им фильма, сотни бобин с отснятым материалом в парижской лаборатории, доступ к которым было невозможно получить из-за сложностей с авторскими права на фильм. История неприятностей, сложностей, юридических сражений, связанных с «Другой стороной ветра», сама могла бы послужить материалом для авантюрного сюжета. Другая сторона ветра» десятилетиями оставалась синефильской легендой. Реконструировать картину помог Netflix, в работе принимал участие режиссер Питер Богданович, сыгравший одну из главных ролей в самом фильме.

«Другая сторона ветра» – сатирический документ времени и предельно личная рефлексия Уэллса, посвященные началу семидесятых – переходному моменту в истории кинематографа, когда со сцены начали уходить великие режиссеры прошлого, а по всему миру возникли новые волны, включая и Америку, где появился Новый Голливуд. Весь фильм – большая прощальная вечеринка стареющего режиссера, отмечающего семидесятилетие. По случаю юбилея он приглашает молодых кинематографистов, синефилов, журналистов (одна из них списана с Паулины Кейл), чтобы показать им рабочий материал новой работы. «Фильм в фильме» пародирует недавно снятые «Забриски-поинт» Микеланджело Антониони и «Ателье моделей» Жака Деми с их характерными медленным ритмом.

Главного героя сыграл великий режиссер Джон Хьюстон («Асфальтовые джунгли»), один из возможных прототипов, наряду с Джоном Фордом и Эрнестом Хэмингуэем. Состав участников «Другой стороны ветра» – сам по себе невероятный документ времени. Уэллс на роль гостей на вечеринке пригласил режиссеров Клода Шаброля, Пола Мазурски, Нормана Фостера, Денниса Хоппера, недавнего снявшего «Последний фильм», во многом перекликающийся с «Другой стороной ветра» (возможно, его тоже Уэллс пародирует). Наконец, ближайшего друга и специалиста по творчеству главного героя играет Питер Богданович, сам начинавший как кинокритик и прославившийся книгами о великих авторах Золотого Голливуда, в частности, об Уэллсе. Впрочем, режиссер отрицал автобиографическую природу своего проекта. Другое дело, что сегодня «Другая сторона ветра» смотрится как документ в первую очередь о своём катастрофическом производстве, где невозможно разделить сам фильм и истории вокруг его съемок, во время которых Уэллс бесконечно менял актеров, переснимал целые сцены годы спустя, постоянно менял локации, а редкие продюсеры либо прогорали, либо исчезали без следа с наличными.

Премьера «Другой стороны ветра» сопровождалась вручением награды монтажеру Бобу Муравки, работавшему над реконструкцией картины. Монтаж стал одной из самых сложных задач, поскольку Уэллс намеревался выдержать картину в стремительном, авангардном ритме, а сам фильм снимал на самые разные материалы – в цвете, в черно-белом изображении, на 16мм, на 35мм. Стриминговая сеть Netflix планирует начать показы фильма 2 ноября.