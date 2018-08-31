Нерушимый союз тюрьмы и народа. Эфир в 19:05

Вся государственная машина настроена так, чтобы раздавить, уничтожить маленького человека. Даже правозащитники - винтик этой машины. Об этом режиссер Лозница снял фильм "Кроткая". Где там гипербола, а где правда жизни?

В гостях Лия Ахеджакова (исполнительница одной из ролей), Юрий Богомолов (кинокритик), Галина Мурсалиева (журналист), Зоя Светова (правозащитник).

Ведущая Елена Рыковцева