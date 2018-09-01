Курт Волкер: США готовы обсуждать военную помощь Украине

США готовы обсуждать помощь Украине в укреплении военно-морского флота и противовоздушной обороны, так как страна нуждается в защите. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

В интервью британской газете The Guardian Волкер подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Киеву летальное оружие. Спецпредставитель также отметил, что у России и США до сих пор много разногласий по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

США надеются на ввод миротворцев с широким мандатом на патрулирование всей зоны конфликта, в том числе и на украинско-российской границе. В Москве настаивают на обсуждении операции с лидерами сепаратистов. Волкер предположил, что президент России Владимир Путин может пересмотреть российскую точку зрения после президентских и парламентских выборов на Украине. Они пройдут в 2019 году.

В мае конгресс США согласился выделить 250 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия эти обвинения отрицает.

