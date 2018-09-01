ООН призвала помочь палестинцам после отказа США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал помочь с финансированием Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам после того, как США решили прекратить платить взносы в организацию.

31 сентября Вашингтон объявил о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что администрация президента США сочла работу агентства "неустойчивой". Госдепартамент уточнил, что на протяжении многих лет агентство находится в кризисном состоянии. Из-за этого появилось "стремительно увеличивающееся" число палестинцев, которым требуется помощь агентства, отметила Нойерт.

Соединенные Штаты будут активизировать диалог с Организацией Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами о новых моделях и новых подходах по урегулированию проблемы палестинцев, говорится в заявлении.

Взнос Соединённых Штатов составлял около 350 миллионов долларов в год. Это треть всего бюджета ведомства.

О том, что США намерены отказаться от финансовой поддержки Ближневосточного агентства ООН стало известно накануне. В Вашингтоне решение объясняют нежеланием палестинцев вести мирные переговоры с Израилем и беспорядками в секторе Газа, который находится под контролем группировки ХАМАС.