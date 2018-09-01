Обвиняемого в покушении на Бабченко приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Суд в Киеве приговорил к 4,5 годам тюрьмы Бориса Германа. Его признали виновным в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил агентству "Интерфакс - Украина" приговор был вынесен 30 августа. Он вступил в силу через месяц.

Грицак подтвердил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признав свою вину.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Герман подтверждает одну из версий следствия о причастности к преступлению России. Москва причастность к покушению на Бабченко отвергает.

Ранее Борис Герман свою вину отрицал. Он заявлял, что в деле Бабченко он сотрудничал со Службой внешней разведки Украины. По словам Германа, по ее заданию он выходил на связь с российским предпринимателем Вячеславом Пивоварником. Тот предоставил ему список лиц, убийство которых на территории Украины Герман должен был организовать. Среди них, по словам подозреваемого, фамилия Бабченко отсутствовала.

Служба внешней разведки Украины отрицает свою причастность к деятельности Германа.

Оппозиционный журналист Аркадий Бабченко живет и работает на Украине с 2017 года. 29 мая украинская полиция объявила о его убийстве. Днем позже председатель СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а убийство было инсценировано с целью поймать организаторов преступления. Одним из подозреваемых назвали Бориса Германа, соучредителя украинско-немецкого СП "Шмайсер", которое занимается поставками оружия госконцерну "Укроборонпром". Задержали подозреваемого 30 мая, затем отправили под стражу.