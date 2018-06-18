Предприниматель Борис Герман, подозреваемый Службой безопасности Украины в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, перед заседанием Апелляционного суда Киева в понедельник рассказал свою версию событий. Суд оставил Германа под стражей, не удовлетворив апелляцию его защиты.

По словам Германа, российская сторона предоставила ему в мессенджере "Сигнал" фотокопию так называемого расстрельного списка на двух листах. В списке, как утверждает Герман, было 47 человек, убийство которых он должен был организовать. Среди них отсутствовал Бабченко, но был сын главы МВД Украины Арсена Авакова.

Герман утверждает, что выходил на связь с заказчиками из России по заданию украинской контрразведки. Непосредственно он сотрудничал с неким представителем контрразведки по имени Дмитрий и с позывным "Дитрих". Также по его заданию он сделал закладки оружия, привезенного из зоны боевых действий на Донбассе.

Герман уточнил, что его сотрудничество с контрразведкой документально не оформлено - по его словам, он был внештатным агентом с позывным "Герб".

Служба внешней разведки Украины отрицает связи с Борисом Германом.

Кто конкретно был заказчиком преступления из России, Герман не сказал. Ранее он называл имя предпринимателя Вячеслава Пивоварника, утверждая, что тот работает в некоем "фонде Путина".

Вечером 29 мая украинская полиция сообщила, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а убийство было инсценировано с целью поймать организаторов преступления, одним из которых СБУ считает гражданина Украины Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на 60 суток.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что благодаря спецоперации следствие узнало о 47 потенциальных жертвах, в которых были заинтересованы российские спецслужбы. Позже "расстрельный список" с именами этих людей передали СМИ. Среди них оказались российские и украинские общественные деятели и журналисты. Фамилии сына Авакова в опубликованном списке не было.

На прошлой неделе СБУ обнародовала фрагменты телефонных переговоров между подозреваемыми в организации покушения на Аркадия Бабченко. В одном из фрагментов Борис Герман рассказывает собеседнику, что за решением о передаче средств на закупку оружия для убийств в Украине стоят россияне, а о ходе операции докладывали "большому Пу". В другом разговоре обсуждается необходимость убить Бабченко, как "журналюгу, который гавкал что-то по телевизору, а потом приехал на украинскую войну, сказал, что это неправильно, и перешел на украинскую сторону".