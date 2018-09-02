NYT: спецслужбы США пытались завербовать Олега Дерипаску

Спецслужбы США несколько лет пытались завербовать бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников. Как утверждают журналисты, в период между 2014 и 2016 годами ФБР и Министерство юстиции пытались выйти на связь с российским миллиардером. По информации газеты, они хотели получить информацию о российской организованной преступности в США и о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

The New York Times сообщает, что спецслужбы хотели выяснить, действительно ли бывший руководитель штаба Дональда Трампа Пол Манафорт имел прямые связи с Кремлем. Утверждается, что взамен Соединенные Штаты предлагали Дерипаске помощь в получении виз и решении юридических проблем, но он отказался от сотрудничества. По словам одного из источников издания, бизнесмен рассказал о контактах американских спецслужб российским властям.

Представители Дерипаски публикацию пока не прокомментировали.

В начале апреля Дерипаска и связанные с ним компании попали под американские санкции из-за связей бизнесмена с Кремлем. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с компанией.

В то же время Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "РусАла".