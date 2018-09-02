В Германии на акциях протеста задержаны 300 человек

В субботу, 1 сентября, в городе Хемниц на юго-востоке Германии полиция задержала около 300 сторонников и противников миграционной политики ФРГ, сообщает полиция. По данным издания Bild, в ходе беспорядков пострадали 11 человек. Они были госпитализированы. Всего в демонстрациях с обеих сторон участвовали 9,5 тысяч манифестантов. Безопасность на акциях обеспечивали почти две тысячи полицейских.

Ультраправые проводят акции на протяжении недели – с 26 августа. Тогда два выходца с Ближнего Востока были задержаны по подозрению в убийстве 35-летнего местного жителя. Организаторами вчерашнего антимигрантского марша стали популистская партия "Альтернатива для Германии" и антиисламское движение Pegida.

Германских власти осудили правых популистов, обвинив их в распространении ненависти к переселенцам. Министр иностранных дел Хайко Маас призвал бороться с неонацизмом. Он обратил внимание, что некоторые участники антимигрантских акций в Хемнице демонстрировали нацистские приветствия.

Представители "Альтернативы для Германии" возлагают вину за ситуацию в Хемнице на канцлера Германии Ангелу Меркель и ее решение в 2015 году принять сирийских беженцев.