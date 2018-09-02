Новое политуправление Минобороны воспитает воина-государственника

Главной целью военно-политического управления, создаваемого в Минобороны России, станет формирование идейно убежденной личности воина-государственника, который будет "носителем традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества – государственности, духовности и патриотизма". Об этом заявил представитель министерства, начальник главного военно-политического управления Андрей Картаполов.

По данным Минобороны, новую систему военно-политической работы планируется создать до 1 марта 2019 года. До этого времени министерство проведет переаттестацию командиров по работе с личным составом. Картаполов также заявил, что структура военно-политических органов будет выстроена на всех частях и подразделениях российской армии.

О том, что в российской армии создается главное военно-политическое управление, стало известно в конце июля. Военно-политическое управление существовало в Красной армии с 1919 года и занималось политической пропагандой. В его состав входили замполиты и политруки. После распада СССР существовало Главное управление по работе с личным составом, которое в основном занималось вопросами морали в армии. На его базе будет сформировано новое политуправление.