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ВВС Японии вылетали для сопровождения российских самолетов

Самолеты ВВС Японии в префектуре Хоккайдо. Архивное фото. Сентябрь, 2017.

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Японские истребители в субботу вылетали на сопровождение трех российских самолетов, сообщает NHK со ссылкой на заявление Минобороны Японии.

По данным ведомства, накануне бомбардировщик Су-24 появился вблизи острова Хонсю, а два противолодочных лайнера Ту-142 были замечены около острова Хоккайдо и у западного побережья страны.

В Токио заявили, что самолеты не нарушили воздушного пространства страны. Как отмечается, в настоящее время японские военные пытаются понять, какие цели преследовала Москва этими маневрами.

В январе прошлого года российский военный самолет проделал аналогичный путь близ японских границ. В феврале 2018 года истребители ВВС Японии сопроводили российские бомбардировщики Ту-95 в районе Японского и Южно-Китайского морей.

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