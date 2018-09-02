ВВС Японии вылетали для сопровождения российских самолетов

Японские истребители в субботу вылетали на сопровождение трех российских самолетов, сообщает NHK со ссылкой на заявление Минобороны Японии.

По данным ведомства, накануне бомбардировщик Су-24 появился вблизи острова Хонсю, а два противолодочных лайнера Ту-142 были замечены около острова Хоккайдо и у западного побережья страны.

В Токио заявили, что самолеты не нарушили воздушного пространства страны. Как отмечается, в настоящее время японские военные пытаются понять, какие цели преследовала Москва этими маневрами.

В январе прошлого года российский военный самолет проделал аналогичный путь близ японских границ. В феврале 2018 года истребители ВВС Японии сопроводили российские бомбардировщики Ту-95 в районе Японского и Южно-Китайского морей.