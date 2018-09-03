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ФСИН вновь проверит ярославскую колонию, где пытали заключенного

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Федеральная служба исполнения наказаний проведет новую служебную проверку в ярославской колонии № 1, где пытали заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Результаты предыдущей проверки признали неудовлетворительными. Она проводилась после того, как в середине июля "Новая газета" опубликовала полученное от правозащитников видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН жестоко избивают заключенного.

После публикации в "Новой газете" в отношении 12 сотрудников ярославской колонии было возбуждено уголовное дело. Также появились многочисленные сообщения о пытках и в других местах лишения свободы. По словам замглавы ФСИН, в следственные органы за последние две недели переданы 42 материала по случаям "недостойного поведения" сотрудников службы исполнения наказаний.

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