Марина вместо Марии. Детей из детских домов попросили на выход

Художественную студию для детей из психоневрологических интернатов "Дети Марии" лишают помещений в центре Москвы. Петицию в поддержку студии подписали более 70 тысяч человек: теперь власти ЦАО обещают предоставить им другое помещение.

Я – художник

"Особенные дети из детских домов – замкнутый, ограниченный мир. Просто особенные дети у нас тоже есть. Есть ещё взрослые. Мы существуем более 20 лет. Наши дети выросли, но некоторые никуда не делись: бывают такие люди, которые всю жизнь – дети. У нас очень разные контингент: есть ребята, успешно социализировавшиеся, получившие профессию, образование, – рассказывает Юлия Лосева, замдиректора "Детей Марии". – К нам ходят взрослые с ментальными нарушениями, которым ещё труднее, чем детям, что-то в Москве найти. Когда приходит 30-летний мужчина с усами, по внешнему виду не скажешь, что у него развитие как у пятилетнего ребенка.

У нас такие люди чувствуют себя востребованными, их творчество хвалят. Каждый год мы в ЦДХ арендуем зал и устраиваем их выставку. Всё по-настоящему: картины, в рамах, с этикетками, торжественное открытие выставки. Многие наши ребята при знакомстве говорят: "Я – художник".

Занятия "Детей Марии" проводятся как для пациентов психоневрологических интернатов, так и для всех желающих. Преподаются разные виды художественного творчества, есть киноклуб, курсы английского и кулинарии, театральный кружок. Все занятия – бесплатные.

Летом и зимой подопечных центра возят на каникулы, где они могут заниматься сноубордом, виндсерфингом. Центр создан в 1997 году художницей Марией Елисеевой, которая возглавляет его до сих пор. Елисеева – жена Ильи Сегаловича, сооснователя "Яндекса".

Я понял, что могу гораздо больше, чем мне когда-то говорили. Исчез страх

"Я воспитывался в 70-м детском доме, потом переехал в школу-интернат №4. Я прихожу заниматься сюда английским языком. Волонтеры помогали мне в учебе по русскому и литературе. Я понял, что могу гораздо больше, чем мне когда-то говорили. Исчез страх. В этом году я поступил на бюджет в Театральный институт имени Бориса Щукина на актерский факультет", – рассказывает Алексей Штамиров, посетитель центра.

"Когда-то я приходил сюда, чтобы помогали мне, теперь прихожу, чтобы помогать детям. Я тоже из детского дома, здесь уже восемь лет", – говорит волонтер Александр Семенов.

У "Детей Марии" занимались дети Залины Дудуевой. Дудуева – мать троих детей с расстройством аутического спектра из Владикавказа, о злоключениях этой семьи Радио Свобода неоднократно рассказывала.

"Дети, когда находились на лечении в больницах в Москве, всегда посещали студию! Это замечательное место для всех: там всё по домашнему, можно было и накормить деток, и попить чаю с другими родителями, душевно пообщаться с ними, педагогами и волонтёрами", – говорит Дудуева.

Два помещения

С 2000 года "Дети Марии" размещаются в двух помещениях общей площадью около 300 квадратных метров в Тверском районе столицы. Одно из них – в шаговой доступности от Кремля.

В управе Тверского района дважды произошла ротация всех кадров, сменился состав совета депутатов: новая метла по-новому метет

"Нам их выделила в 2000 году префектура ЦАО под нашу работу с детьми-сиротами. В какой-то момент помещения передали в оперативное управление управе Тверского района. Управа поставила условие: участвовать в районных мероприятиях, работать с местными жителями. Мы это всё выполняли: можно ленту новостей на нашем сайте посмотреть. Последний конкурс был в 2011 году. Мы его успешно прошли, подтвердили свое право занимать эти помещения. Года за два в управе Тверского района дважды произошла ротация всех кадров, сменился состав совета депутатов: новая метла по-новому метет", – рассказывает Лосева.

Новые конкурс на помещения, которыми НКО могут пользоваться бесплатно для реализации социальных проектов, прошел в Тверском районе этим летом. "Детей Марии" до конкурса не допустили: сначала сославшись на ошибку в регистрационных данных центра, а затем – на несоответствие их деятельности требованиям конкурса.

"Оба наших помещения выиграла одна и та же организация, как по волшебству, подавшая заявку. У неё не было конкурентов, после того, как нас не допустили. Это творческий центр "Джельсомино", – рассказывает Лосева.

По её мнению, "Джельсомино" гораздо лучше подходит для работы с жителями Тверского района

​"Джельсомино" – детский центр в Северо-западном округе Москвы. В нем действуют различные кружки: от танцев и вокала до шахмат, основ журналистики и ушу. Директор "Джельсомино" Марина Зурабова рассказала Радио Свобода, что у её центра сейчас два помещения, но одного из них её организация вскоре лишится. Кроме того, она платит аренду и давно искала возможность безвозмездного пользования помещениями.

Зурабова говорит, что узнала о конкурсе НКО в Тверском районе, изучила ситуацию там и целенаправленно подавала заявку на помещения "Детей Марии", потому как, по её мнению, "Джельсомино" гораздо лучше подходит для работы с жителями Тверского района.

На паузе

"В префектуре мы ведем переговоры, до мэра пытаемся достучаться, уполномоченному по права ребенка, в Общественную палату написали. Мы подали жалобу в Федеральную антимонопольную службу. ФАС подтвердил, что наша жалоба принята к рассмотрению. Подали иск в суд", – Лосева говорит, что "Дети Марии" продолжают борьбу.

В комиссию, определявшие НКО, которые будут безвозмездно пользоваться помещениями в Тверском районе Москвы, входит глава Тверского муниципального округа Яков Якубович. "Яблоко" рассматривало его возможным кандидатом в мэры Москвы. С осени 2017 года в Тверском районе почти все депутаты избрались от "Яблока".

Яков Якубович рассказал Радио Свобода, что муниципальные депутаты Тверского района обнаружили среди их полномочий возможность утверждения итогов конкурса на право пользовать помещениями, которые на безвозмездной основе передаются НКО для реализации проектов в интересах жителей района.

Выяснилось, что последний такой конкурс проводился в 2011 году, договоры тогда заключались до 2014 года. Якубович говорит, что муниципальным депутатам не удалось выяснить, на каких основаниях НКО занимали эти помещения ещё почти четыре года. Поэтому и был объявлен новый конкурс. Всего в Тверском районе 20 таких помещение – из них два занимают "Дети Марии". По словам Якубовича, в результате конкурса в половине помещений сменятся НКО.

Учитывая социальную значимость "Детей Марии", сейчас ведутся переговоры в префектуре ЦАО

Якубович говорит, что деятельность "Детей Марии" ориентирована на всех жителей Москвы, имеющих особенности развития, тогда как эти помещения предназначены для НКО, организующих досуг именно жителей Тверского района. И "Джельсомино" на эту роль подходит во много раз лучше. Дети из "Джельсомино" выступали на праздниках Тверского района, у центра много рекомендаций от деятелей культуры и независимых муниципальных депутатов.

При этом, по словам Якубовича, учитывая социальную значимость "Детей Марии", сейчас ведутся переговоры в префектуре ЦАО, дабы им предоставили новое помещение. Поэтому ещё не утверждены итоги конкурса, в результате которого "Дети Марии" должны покинуть ныне занимаемые помещения, а "Джельсомино" – в них въехать.