Макрон заподозрил Путина в желании развалить Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Владимир Путин мечтает о развале Европейского союза. Об этом он рассказал шведскому телеканалу SVT.

Ведущая рассказала собеседнику об инциденте с главой партии "Шведские демократы". Отвечая на вопрос шведского радио о ценностных ориентирах, тот не смог сделать выбор между Путиным и Макроном. Комментируя этот случай, Макрон заявил, что шведский политик не должен считать ориентиром Россию, которая менее развита в вопросе прав человека, нежели Франция.

В то же время французский президент признался, что уважает лидерские качества Путина. По словам Макрона, Европа и Россия должны совместно выстроить новую архитектуру безопасности. Европа больше не может опираться на США как единственного гаранта защиты, сказал Макрон.

Ранее во время рабочего визита в Хельсинки Макрон говорил, что Евросоюзу требуются "стратегические отношения" с Россией ради международной стабильности. Он призвал "обновить" взаимодействие с Москвой по таким вопросам, как кибербезопасность, оборона и стратегические связи.

Заявления Макрона прозвучали на фоне усиления противоречий между Европой и США. Администрация Дональда Трампа принимает против России, Турции и Ирана целый ряд санкций, которые не были поддержаны европейскими странами из-за бизнес-интересов. Французские и германские власти объявили о разработке мер, позволяющих обходить американские ограничительные меры, которые Вашингтон вводит против третьих стран в одностороннем порядке.