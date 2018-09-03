Причиной утечки воздуха на МКС стал брак при сборке корабля "Союз"

Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) произошла из-за возникшего еще на Земле производственного брака на борту пристыкованного к ней корабля "Союз МС-09". Ответственный за халатность установлен. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Другой собеседник агентства рассказал, что сотрудник, проделавший лишнее отверстие, по всей видимости, заметил ошибку и заделал его специальным клеем. Поэтому брак не был обнаружен при проверке герметичности корабля перед запуском и в первые два месяца полета. Однако позже клей высох и был выдавлен, открыв отверстие, отметил источник.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в ночь на 30 августа. Тогда экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз МС-09". Изначально причиной появления трещины называлось попадание метеорита. Позже российские космонавты заделали ее герметиком.

В апреле прошлого года на "Союзе", который возвращал с МКС на Землю трех космонавтов, произошла разгерметизация на финальном этапе спуска – на высоте 8 километров. Тогда Роскосмос умолчал об этой аварии. О ней стало известно лишь спустя полгода из пресс-конференции американского астронавта Томаса Стаффорда. По его словам, при раскрытии парашюта "Союза" скоба задела корпус корабля, проделав в нем дыру. Издание Space News указало, что "инцидент поставил под вопрос надежность российского аппарата" с учетом многочисленных проблем российской космической отрасли. NASA пользуется российскими "Союзами" с тех пор, как семь лет назад отказалось от американского шаттла.