В Госдуме призвали проверить "Медузу" на наличие иностранных грантов

В Государственной думе России призвали проверить издание "Медуза" на наличие иностранных источников финансирования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Ранее на сайте российского государственного телеканала RT был опубликован материал, в котором утверждалось, что "Медуза" получает гранты от бывших партнеров американского миллиардера Джорджа Сороса. Две иностранные организации якобы профинансировали деятельность издания в 2017 году. Представители "Медузы" пока не прокомментировали появившуюся информацию.
Закон о так называемых "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. В него уже внесено более 150 некоммерческих организаций. Штраф за отказ называться "иностранным агентом" достигает 300 тысяч рублей.
"Медуза" – русскоязычное интернет-издание, которое базируется в Латвии.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.