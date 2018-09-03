В Госдуме призвали проверить "Медузу" на наличие иностранных грантов

В Государственной думе России призвали проверить издание "Медуза" на наличие иностранных источников финансирования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее на сайте российского государственного телеканала RT был опубликован материал, в котором утверждалось, что "Медуза" получает гранты от бывших партнеров американского миллиардера Джорджа Сороса. Две иностранные организации якобы профинансировали деятельность издания в 2017 году. Представители "Медузы" пока не прокомментировали появившуюся информацию.

Закон о так называемых "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. В него уже внесено более 150 некоммерческих организаций. Штраф за отказ называться "иностранным агентом" достигает 300 тысяч рублей.

"Медуза" – русскоязычное интернет-издание, которое базируется в Латвии.