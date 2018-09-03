Порошенко предложил переименовать киевскую улицу в честь Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко предложил парламенту переименовать киевскую улицу Ивана Кудри в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает УНИАН. Она назвала Кудрю "террористом" и "чекистом", который действовал против украинского национально-освободительного движения.

Иван Кудря был советским разведчиком, руководителем диверсионных групп в оккупированном немецкими войсками Киеве. Он был расстрелян нацистами в 1942 году.

Ранее с предложением увековечить память Маккейна в городской топонимике выступила парламентская фракция "Народный фронт".

На церемонии прощания с Маккейном в Вашингтоне в субботу Порошенко находился рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Бывший посол США в ООН Саманта Пауэр увидела в этом "сигнал" президенту России Владимиру Путину. По ее словам, Маккейн, который детально распланировал собственные похороны, этим жестом хотел сказать Москве, что "Америка остается вместе с нашими друзьями и союзниками".

Визит Порошенко в Америку носил неофициальный характер, поэтому он отправился туда рейсовым самолетом. Глава государства назвал Маккейна "большим другом Украины" и заявил, что "несокрушимость его духа мотивирует".

Маккейн активно поддерживал Украину в противостоянии с Россией. С самого начала боевых действий на востоке страны он выступал за ужесточение санкций против России и поставку Киеву летального оружия, включая противотанковые комплексы Javelin, которые в итоге были переданы украинским властям администрацией Дональда Трампа.

Похороны Джона Маккейна, который скончался в прошлую субботу в возрасте 81 года, прошли в городе Аннаполис в американском штате Мэриленд 2 сентября. Сенатора похоронили на территории Военно-морской академии, выпускником которой он являлся.