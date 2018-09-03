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Кремль "вешает" Захарченко на Киев. Эфир в 19:05

Дмитрий Трепезников, и.о. руководителя "ДНР", между портретами живого В. Путина и убитого А.Захарченко

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Почему Москва так спешит обвинить Киев в убийстве Александра Захарченко? Кому на самом деле выгодна его смерть? Разбираются политологи Андрей Пионтковский, Андрей Суздальцев, Питер Залмаев, журналисты Роман Цимбалюк и политик Иван Винник. Ведущая Елена Рыковцева

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