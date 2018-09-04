МВД Чечни заявило о задержании депортированного из Польши чеченца

Депортированного из Польши чеченца Азамата Байдуева задержали по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Информация о похищении Байдуева, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД Чечни.

По утверждению ведомства, Байдуев признался, что ездил в Сирию, вступил там в ряды исламистов и был ранен во время вооруженного столкновения.

2 сентября руководитель правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев сообщил, что Азамат Байдуев, депортированный из Польши 31 августа, был похищен спустя сутки после возвращения в Чечню. Около сотни человек с оружием ворвались в дом его дяди и "с применением насилия" увезли Байдуева в неизвестном направлении. Правозащитник предположил, что это были представители чеченских силовых структур.

Как писали "Кавказ.Реалии", Байдуев более 10 лет жил в Европе, имел в Польше статус политического беженца. Он утверждал, что подвергался в России пыткам и преследованиям, его подозревали в участии в деятельности экстремистского подполья, однако официально никаких дел против него не возбуждалось. Из Польши он переехал в Бельгию, где был в прошлом году задержан по подозрению в "возможной причастности к подготовке терактов". Обвинения ему не предъявили, однако депортировали в Польшу, а затем в Россию.