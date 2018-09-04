После инцидента с утечкой воздуха на Международной космической станции ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит на "наличие следов от сверла" все космические корабли "Союз» и "Прогресс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия, расследующая инцидент, допускает версию о преднамеренном повреждении сверлом обшивки корабля "Союз МС-09", в котором выявили утечку воздуха. По его словам, проверяется как версия производственного брака при сборке, так и преднамеренное воздействие в космосе. На обшивке "Союза" изнутри видны следы сверла, сделанные "неуверенной рукой", - заявил Рогозин.
Утечка воздуха на МКС была обнаружена в ночь на 30 августа. Экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз МС-09". Позже российские космонавты заделали ее герметиком.
В апреле прошлого года на "Союзе", который возвращал с МКС на Землю трех космонавтов, произошла разгерметизация на финальном этапе спуска. Тогда Роскосмос умолчал об этой аварии. О ней стало известно лишь спустя полгода из пресс-конференции американского астронавта Томаса Стаффорда.
Проверка космических кораблей на производстве в Королёве и на Байконуре начнётся в ближайшее время. Всего в корпорации "Энергия" в разных стадиях готовности более десяти космических кораблей.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.