Опрос: 24% россиян выступили за обмен политзаключенными с Украиной

Почти каждый четвертый россиянин (24 процента) выступил за обмен политических заключенных между Россией и Украиной. В Москве сторонников обмена больше – 34 процента. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

За последние два месяца число россиян, которые знают о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова, которую он объявил в российской колонии в мае, выросло почти в полтора раза — с 37 до 51 процента.

При этом лишь 4 процента россиян считают, что нужно освободить только Сенцова (в Москве такого мнения придерживаются 10 процентов). За то, чтобы оставить Сенцова и всех украинских политзаключенных в колониях, выступают 17 процентов россиян.

По данным Киева, в российских тюрьмах находятся 64 украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

С требованием немедленно освободить "погибающего в тюрьме" Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, а также власти США и Евросоюза.