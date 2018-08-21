Упрек равнодушным. 100 дней голодовки Олега Сенцова

Сегодня сотый день голодовки Олега Сенцова. Украинский режиссер, приговоренный в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, требует освобождения всех своих сограждан, находящихся в российских тюрьмах. К его освобождению призывают известные литераторы и кинематографисты, философы и политики. До сих пор российская власть никак не отреагировала на обращения мировых знаменитостей и глав государств. Без удовлетворения осталось и прошение матери Олега Сенцова о помиловании сына.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в июне поехала в город Лабытнанги, чтобы встретиться с Сенцовым, однако в колонию ее не пустили. В интервью Радио Свобода украинская правозащитница сказала, что так же как и многие, она надеется на обмен.

– Есть ли у вас информация о нынешнем состоянии здоровья Олега Сенцова от вашей российской коллеги Татьяны Москальковой?

– Москалькова мне сообщает только ту информацию, которую ей рассказывает уполномоченный [по правам человека] по Ямало-Ненецкому округу. Более подробной и проверенной информации у меня нет, к сожалению, потому что наши консулы туда не допущены. Я тоже не могу туда поехать. Вернее, поехать могу, но меня в очередной раз не пустят в колонию к Олегу Сенцову. Татьяна Москалькова говорит, что все эти визиты она не может ни согласовать, ни обсудить. Решение принимают другие люди.

–​ Во время голодовки Надежды Савченко в СИЗО "Матросская тишина" к ней допустили украинских врачей. Это произошло благодаря усилиям Эллы Памфиловой, которая в то время была уполномоченным по правам человека в России. Есть ли сегодня у независимых медиков возможность посетить Олега Сенцова, чтобы оценить состояние его здоровья?

– Насколько мне известно, в прошлую пятницу у Олега Сенцова была такая комиссия, в которую, в том числе, входили и независимые врачи. По той информации, которой я располагаю,(это опосредовано через тех, кто мне передал эту информацию), выводы комиссии подтверждают, что врачи, которые проводили поддерживающую терапию для Олега Сенцова, все сделали правильно.Он может быть транспортирован. Но со времени этого заключения прошло уже 5-10 дней.

–​ Несколько дней назад со ссылкой на вас поступила информация, что российские заключенные, которые находятся в украинских тюрьмах, направили президенту прошение об обмене. Можете ли вы подробнее рассказать о сути этих прошений?

– Да, мы такую программу начали 31 июля. Я приехала к Алексею Седикову , который содержится в больнице Бучанской колонии в Ирпене Киевской области, и предложила ему написать такое заявление, если он хочет быть обмененным. Он написал. Я это заявление передала через дипломатическую почту в Российскую Федерацию и, будем надеяться, что это прошение попадет к Владимиру Путину. После этого мы объехали украинские колонии и следственные изоляторы, где находятся другие граждане России. Всего 22 человека написали прошения президенту Путину, в которых говорится, что они хотят быть обмененными на украинских заключенных. Из этих 22 заключенных 19 граждане России и 3 – это граждане Украины, которые сотрудничали в той или иной мере с оккупационными властями в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках.

Это решение Владимира Путина, к которому лично его граждане обратились

– Насколько я понимаю, возможным обменом занимается и Ирина Геращенко – уполномоченный президента Украины Петра Порошенко в Минской группе.

– Она занимается в рамках своих полномочий, предоставляет те списки, которые согласованы, в том числе, с руководителем страны и с другими органами. Эти списки для обмена она передает на заседаниях Минской группы. Но, к сожалению, ни разу Россия не ответила на те обращения, которые делала Украина по обмену политическими заключенными.

–​ Некоторое время назад были активные разговоры о том, что Олега Сенцова и других украинских политзаключенных вот-вот могут обменять. Сейчас мы ничего об этом не слышим. Процесс затормозлся?

– Украина каждый день бьет в колокола, чтобы наших политзаключенных, которые находятся на территории России и временно оккупированного Крыма, передали. Мы готовы их обменять. Теперь это решение Владимира Путина, к которому лично его граждане обратились.

–​ О голодовке Олега Сенцова и о возможном обмене украинских и российских заключенных с Владимиром Путиным говорили и президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель… Кто, по вашему мнению, все-таки может оказать влияние на Владимира Путина?

– Сам Владимир Путин.

В начале августа Людмила Денисова опубликовала фото Сенцова после почти трех месяцев голодовки, их ей передала российская сторона.

Неделю назад в колонии Олега Сенцова посетила правозащитник Зоя Светова, она подтсвердила аутентичность фотографии украинского режиссера. Зоя Светова разговаривала с Сенцовым два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Украинский режиссер сообщил правозащитнику, что похудел на 17 килограммов, в основном лежит, быстро устает, периодически жалуется на боли в сердце. Свое состояние он оценил как предкритическое. "Лечащий врач прогнозов не делал, но сказал, что хорошо бы уже прекратить голодовку. Могут отказать внутренние органы", – цитирует Светову "МБХ медиа". В случае еще одного, уже четвертого кризиса состояния Сенцова его вывезут в реанимацию в гражданскую клинику.

"Мы говорили обо всем, это была беседа, а не интервью, – сообщила Радио Свобода Зоя Светова, отметив, что посещала Сенцова как правозащитник, а не журналист. – Он больше слушал, чем говорил. Очень обрадовался посещению. Выглядит так же, как на последней его фотографии, только там он не улыбался, а когда мы увиделись, был с улыбкой. Он верит в свою благородную цель, сделал все, что мог, и теперь рассчитывает на политическое решение. Он не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку".

Российские правозащитники и диссиденты сравнивают нынешнюю голодовку Олега Сенцова с акцией протеста советского диссидента Анатолия Марченко. 4 августа 1986 года Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключённых в СССР. 117 дней голодовки через несколько дней после выхода из нее завершились трагически.

Первый российский омбудсмен, правозащитник Сергей Ковалев в советские времена не был сторонником голодовки, как формы простеста. Однако голодовка Сенцова, по мнению Сергея Ковалева, это немой укор безмолвствующему российскому обществу:

– Эта голодовка Сенцова – тяжелейший и очень справедливый упрек нам всем, нашему равнодушию, тому, что мы терпим то, что происходит в нашей стране. Я бы даже сказал, не устало терпим, а даем себя оболванить. Где демонстрации? Где тысячи людей на улице? Я не буду рассуждать относительно голодовки, как метода борьбы. Я говорю конкретно о ситуации с Сенцовым. Ведь человеку предъявлены бог знает какие обвинения. Человек идет на смерть не за свою свободу, а за свободу своих сограждан. А мы сидим дома, слушаем говорящие головы и разводим руками – что поделаешь?!

–​ Сегодня многие вспоминают голодовку Анатолия Марченко, которая закончилась трагически для него, но положила начало освобождения советских политзаключенных в 1986 году. Можно ли сравнить голодовку Олега Сенцова с голодовкой Анатолия Марченко?

– Да! Понимаете, Толя снял голодовку за несколько дней до смерти, когда уже было поздно. Не думаю, что он это сделал, потому что почувствовал приближающуюся смерть. Он был не тот человек. Я полагаю, что Марченко уже знал, что чего-то добился, что вот-вот уже начнется освобождение, но тогда уже было поздно восстанавливаться.

Мы живем в логичном, равнодушном мире и не возмущаемся

​–​ Я знаю, что вы в свое время говорили, что голодовка не лучший метод борьбы. Даже когда речь шла о ваших близких. По вашему мнению у Олега Сенцова нет других вариантов борьбы?

– Это акт отчаяния. За то время, что я сидел, ой как много видел голодовок, и сам не раз голодал. Моя длительная голодовка привела к тому, что меня отправили на лечение в хорошую ленинградскую больницу имени Гааза, где были прекрасные врачи, где со мной все обошлось хорошо. Почему это случилось? Потому что эта моя голодовка прозвенела повсюду

–​ Сейчас о голодовке Олега Сенцова кто только не говорит –​ от президентов до звезд мирового кино…

– Тогдашняя брежневская власть все-таки чуть-чуть боялась международного возмущения. А Путин сейчас ничего не боится .Кроме того, мы сейчас живем в гораздо более равнодушном мире, чем прежде, – логичном, равнодушном и не возмущающемся.

Вопрос об освобождении Олега Сенцова поднимается на международных форумах и фестивалях. 29 августа начнется 75 Венецианский кинофестиваль. Имя Олега Сенцова здесь уже звучало вместе с требованием освободить украинского режиссера. И сейчас коллеги Сенцова не собираются замалчивать эту тему, тем более, что в сегодня есть угроза жизни Олега Сенцова.