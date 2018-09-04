СМИ: Трамп может запретить обнародовать доклад спецпрокурора

Президент США Дональд Трамп может запретить обнародовать итоговый доклад, который подготовит спецпрокурор Роберт Мюллер по делу о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. Об этом заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани изданию The New Yorker.

По общему правилу, заместитель генпрокурора Род Розенштейн должен будет раскрыть содержание документа Мюллера для Конгресса и общественности. Джулиани, однако, сообщил о наличии договоренности между юристами президента и спецпрокурором, по которой глава государства вправе заблокировать публичное распространение этого доклада. По словам Джулиани, Трамп, несомненно, воспользуется этой специальной привилегией. Она заключается в том, что президент и чиновники вправе сохранять в секрете конфиденциальную информацию официального характера.

В настоящее время юристы президента готовят "контр-доклад", призванный опровергнуть заключительный отчет Мюллера. Джулиани намерен поставить под сомнение саму законность расследования и доказать отсутствие связей между Трампом и Кремлем.

Как сообщалось ранее, Мюллер уже этой осенью может завершить расследование, начатое в мае прошлого года.

Сам американский лидер неоднократно называл расследование Мюллера "охотой на ведьм", а также попыткой Демократической партии отомстить за поражение своего кандидата на президентских выборах 2016 года.