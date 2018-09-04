СМИ: Запад заподозрил авиакомпанию Ирана в передаче оружия "Хезболле"

Западные разведслужбы заподозрили иранскую гражданскую авиакомпанию Qeshm Fars Air ("Кешм Фарс Эйр") в контрабандной передаче в Ливан оружия для группировки "Хезболла". Часть незаконного груза, полагают спецслужбы, предназначалась для производства высокоточного оружия на военных заводах Ирана, расположенных на ливанской территории. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По данным спецслужб, за последние два месяца Qeshm Fars Air совершила два редких и необычных рейса. 9 июля Боинг-747 вылетел с базы ВВС в Тегеране и после короткой остановки в Дамаске отправился в международный аэропорт в Бейруте. 2 августа самолет, вылетевший из тегеранского международного аэропорта, сразу полетел в ливанскую столицу. В обоих случаях были выбраны нехарактерные для гражданской авиации траектории полета.

Телеканал называет Qeshm Fars Air "псевдо-гражданской" авиакомпанией, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Сообщается, что трое представителей КСИР входят в совет директоров этой авиакомпании.

В последние дни появились сообщения о том, что Тегеран передал баллистические ракеты иракским шиитам, которые могут угрожать израильской территории. Израильские власти неоднократно предупреждали, что будет пресекать поставки оружия связанным с Ираном группировкам, в том числе "Хезболле".