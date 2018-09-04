ФСБ и Россельхознадзор провели "спецоперацию", уничтожив 77 кг яблок

Управление Россельхознадзора по Свердловской области и региональное управление ФСБ провели совместную спецоперацию, в результате которой изъято и уничтожено 77 килограмм яблок.

Партия фруктов была обнаружена на одной из овощебаз Екатеринбурга и конфискована как "продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию".

Как сообщает Россельхознадзор, "шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения" вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода "Интер" и там сначала "раздавили ковшом фронтального погрузчика", а затем переехали колесами и засыпали землей.

Ранее сообщалось, что за три года Россельхознадзор уничтожил более 26 тысяч тонн продукции, ввезенной в Россию из стран, попавших под продовольственное эмбарго.

6 августа 2015 года в России вступил в действие указ президента Владимира Путина "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ". Продовольственное эмбарго введено в отношении стран, которые поддержали санкции против России после аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. В "черном списке" оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Позже в него была включена и Украина.