Туроператор "Натали Турс" заявил о прекращении деятельности

Компания "Натали Турс" объявила об остановке туроператорской деятельности со вторника, говорится на сайте организации. Такое решение последовало после того, как Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров три юридических лица, работавших под брендом этой фирмы. Как отмечается, компания проработала на рынке 26 лет.

Из-за финансовых трудностей "Натали Турс" в июле аннулировала все оплаченные туры и остановила продажу новых. От действий компании пострадали более 30 тысяч туристов. Их суммарный ущерб оценивается приблизительно в полтора миллиарда рублей. В настоящее время почти никому из клиентов не удалось вернуть деньги за отмененные туры.

Страховая компания "Ингосстрах" с 4 сентября начала принимать заявки людей, требующих компенсации.

В Российском союзе туриндустрии ранее заявляли, что ситуация с "Натали Турс" беспрецедентна для рынка, так как компания аннулировала проданные туры, но не объявляла об остановке деятельности. Из-за этого ее клиенты не могли получить компенсации. С 3 сентября вступили в силу поправки в закон, в соответствии с которым Ростуризм получил право исключать туроператора из реестра, если он не выполняет обязательства перед туристами. Ранее исключить компанию из реестра можно было только после того, как она сама объявит об остановке деятельности.