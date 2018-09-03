Туристы "Натали Турс" остались без 1,5 миллиарда рублей

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров три юридических лица, работавших под брендом «Натали Турс». Речь идет о компаниях «Панорама Тур», «Агентство путешествий „Натали“» и «Туроператор „Натали Турс“». Причиной исключения из реестра в приказе названо аннулирование всех заказов.



Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила «Интерфаксу», что исключение из реестра туроператоров запускает механизм выплаты компенсаций пострадавшим туристам, но финансовых гарантий компаний не хватит, чтобы полностью возместить потери клиентов.



Как сообщает издание "Медуза", "Натали Турс" из-за финансовых трудностей в июле аннулировала все оплаченные туры и остановила продажу новых. От действий компании пострадали более 30 тысяч туристов, их суммарный ущерб оценивается приблизительно в полтора миллиарда рублей.



Долг "Натали" перед туристами и партнерами достигает 1,5 млрд рублей. Общее число пострадавших туристов приближается к 30 тыс. Пока почти никому из них не удалось вернуть деньги за отмененные туры.



СК "Ингосстрах", где застрахована ответственность туроператора, заявила, что готова выплачивать компенсации пострадавшим клиентам в объеме, который покрывается финансовой гарантией туроператора, но только после того, как он объявит об остановке деятельности.



В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее заявляли, что ситуация с "Натали Турс" беспрецедентна для рынка, так как компания аннулировала проданные туры, но не объявляет об остановке деятельности. Таким образом, ее клиенты не могут получить компенсации. С 3 сентября вступили в силу поправки в закон о туристской деятельности, в соответствии с которыми Ростуризм получил право исключать туроператора из реестра, если он не выполняет обязательства перед туристами. Раньше исключить компанию из реестра можно было только после того, как она сама объявит об остановке деятельности, сообщает "Интерфакс".