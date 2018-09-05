NYT: Мюллер готов принять ответы Трампа в письменной форме

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году, готов принять ответы президента Дональда Трампа на свои вопросы в письменной форме. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием письма, которое офис Мюллера направил адвокатам Трампа.

В то же время, по данным собеседников издания, следователи из команды Мюллера не станут требовать от Трампа письменных ответов на вопросы о его возможных попытках воспрепятствовать правосудию в рамках этого расследования.

По сообщениям СМИ, Роберт Мюллер вел переговоры о возможности беседы с Дональдом Трампом на протяжении последних восьми месяцев. Трамп выражал желание ответить на вопросы спецпрокурора. Однако адвокаты президента США выступают против этого.

В конце апреля The New York Times стало известно, что Мюллер предоставил адвокатам Трампа более 40 вопросов, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы. Трамп тогда назвал позором, что список вопросов, который хочет ему задать Мюллер, просочился в средства массовой информации.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает. Сам американский лидер неоднократно называл расследование Мюллера "охотой на ведьм", а также попыткой Демократической партии отомстить за поражение своего кандидата на президентских выборах 2016 года.

Как сообщалось ранее, Мюллер уже этой осенью может завершить расследование, начатое в мае прошлого года.