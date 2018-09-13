Литерный фашизм. Георгий Юрьев – о духовной преданности

Замыленная фраза о том, что история никогда никого ничему не учит, продемонстрировала свою относительную верность в российских условиях: оказалось, что кое-кого история учит, да еще как учит, если к ее штурвалу прильнут крепкие руки с умной головой и нулевой совестью. Это у них там в "извращенных" Европах да Америках нормируют президентские вахты, а вот у нас-то в согласии с преобладающим народным мнением демократические глупости о политической конкуренции не приживаются. Одухотворенная Россия пошагово совершенствует новую социальную реальность, для которой нужен несменяемый царь-государь, потому что – пространства огромные, климат суровый, да и люди разные по своим этносам и религиям.

Историко-политический продукт новейшего сползания в прошлое включает, как минимум, 4 из 14 признаков, подсчитанных Умберто Эко. Эко предсказал, что фашизм способен принимать разные формы, и даже одного признака достаточно, чтобы говорить о "конденсации фашистской туманности", а если в обществе наблюдается 6–7 признаков из этого списка, то оно близко к наступлению фашизма, дальше все покатится как снежный ком. Моя авторская позиция сводится к тому, что прогностически можно объединить 4 явных для России признака термином "литерный фашизм". Анонимные творцы этого общественного явления умело отсепарировали бывшую общенародную собственность от холуйски бесправного населения. Наиболее отчетливо проявился "фашизм для своих" – элитаризм (п. 10: "чекистская аристократия"), а также три дополняющих признака: культы героизма-смерти (п. 11: "на миру и смерть красна") и мужественности (п. 12: "захват чужих территорий и постоянные военные игры") с расцветом вождизма-популизма с переходом в культ личности (п. 13: "Путин – это Россия и лучший в мире народ, а без Путина, лучшего в мире человека, нет России").

Теоретики из интеллектуально-экономического окружения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина учли исторические ошибки идейной оголтелости итальянских фашистов, немецких нацистов и родных коммунистов, осознали бесполезность внедрения утопий в народные массы, мечтающие лишь о справедливости и равенстве в распределении материальных благ. Поэтому верховные реформаторы создали общество нелиберальной демократии (Нелиберальная_демократия) с помощью социально-культурных манипуляций и хитроумных сепараций в процессе строительства социализма с человеческим лицом, перетекшего в нелиберальный капитализм с бандитскими лицами.

Опасный и непредсказуемый принцип вовлечения граждан в идеологию заменили программами полезного отвлечения от нее с акцентом на заботу о народе, типа: "Вы хотите, чтобы все было, но только поровну – мы так и делаем: всем равноценные ваучеры, зарплаты, пенсии, рыночную экономику, открытую страну плюс честные выборы с гарантией бесцензурных свобод говорить, писать и делать то, что хочется". С теми же, кто хапнул не по чину, ушлые силовики провели жесткие разборки и безвозвратно отняли или отжали "вкусные" активы, а излишне упорных и несговорчивых убили или посадили. Для сохранения уворованного добра верного человека назначили президентом, чтобы никто из "случайных" не разинул рот на внезапно свалившееся богатство, но промахнулись. Избранник оказался умнее, коварнее и дальновиднее либералов и консерваторов, утверждающих, что Путин тактик, а не стратег, а потому не видит и не учитывает ошибок в созданном им способе управления страной. Однако он, по мнению политолога Владимира Пастухова, "действительно лидер, который сумел сгруппировать вокруг себя элиту, превратил ее в настоящую стаю", "все-таки человек, построивший олигархов и поставивший на попа политический класс, СМИ и общественное мнение единственной супердержавы", по утверждению Евгении Альбац.

Духовная преданность начальнику стала единственно возможным инструментом конкуренции между слугами – вот главное содержание литерного фашизма

Попробую обосновать тезис о том, что происходящие в России и вокруг нее события свидетельствуют о другом – о глубинной стратегии Путина по обогащению только "своих" с помощью социально-политических технологий элитарного фашизма, работающих под прикрытием тактических ухищрений против всех "чужих", включая демократическое сообщество. Сложно понять новую систему авторитарного управления без аргументированных ссылок, поэтому предлагаю рассмотреть одно из ключевых понятий "право собственности" в метафизической ипостаси "духа" закона, к чему призывает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации: "Закон обязывает нас не только к формальному следованию его букве, но и к глубокому пониманию его духа". Кстати, расшифровка абстрактной категории "дух" отсутствует, что очень даже не случайно и без угрызений совести позволяет судьям отправлять на нары тех, кто объективно не попадает под букву закона, а субъективно чужд им, судьям, по духу; власть же награждает только тех, кто ей духовно угодил. Это логика Третьего отделения, глава которого граф Александр Бенкендорф так ответил поэту Антону Дельвигу: "Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться".

Дух управления населением России оформился в жесткую политическую пирамиду с отработанными инструментами кнута, меча и пряника. Вершит все дела "хозяин" со своими друзьями из озерного кооператива с помощью беспощадного "кнута" для внутреннего устрашения, сотканного из верных законодателей-думцев, исполнителей из МВД, Росгвардии, ФСИН и судей, а также надзирателей из ФСБ. "Меч" обороны затачивается в непрерывных учениях да в чужеземных боях для устрашения врагов и ублажения патриотов. Четвертая вершина – это "пряник" от мастеров бюджетной культуры, СМИ-полировщиков, учителей мракобесия и церковных слуг для виртуального изготовления электорального субстрата с духом "благородного идиотизма". Это не оскорбление излишне терпеливого российского народа, а всего лишь печальная констатация того, о чем доходчиво поведали нам бравые солдаты Швейк и Чонкин талантливыми устами Ярослава Гашека и Владимира Войновича.

Гневные речи и медные трубы современных павлинов-пропагандистов выполняют задание лидера: отвлечь народ от вопросов социальной политики и унизительной нищеты работающего населения в стране удивительных природных богатств. Они выполняют правительственный заказ опорочить демократию гражданского общества с помощью изощренного метода фантазийного унижения народа "благородством и величием" прошлых и нынешних дел так, как впечатал поэт Николай Некрасов полтора века тому назад: "Бичуя маленьких воришек / Для удовольствия больших". Именно в четвертой вершине властной пирамиды генерируются дурманящие сознание идейные лучи ползучего фашизма из арсенала имперского замеса. Такая пирамидальная модель управления может имплантироваться в регионы в составе команд из идейно верных друзей-сыновей, а после поправок в Конституции переродиться в федеральные и региональные генеральские режимы с командным способом хозяйствования. Сейчас идет активная инвентаризация всех земель для их последующей близкородственной приватизации. Региональные власти и "Общенародный фронт" Путина готовятся к окончательному обустройству территорий России и получения с них внеконкурентной ренты.

Исторически недавно непримиримо враждовали три мира, три системы – демократия против коммунизма и фашизма. Противостояние сохранилось, но сменилось содержание. Формально и физически коммунисты победили фашистов, чуждых им по отношению к частной собственности, но родственных по презрительному отношению к правам и свободам людей. Однако исторически выиграла идеология фашизма, которая в России формально оделась в антифашистские одежды и законы по правилам: "у кого что болит, тот о том и говорит" и "на воре шапка горит", хотя фактически поменялись лишь критерии неравенства во владении собственностью, правами и свободами. Духовная преданность начальнику стала единственно возможным инструментом конкуренции между слугами – вот главное содержание литерного фашизма, который объединяет акторов, спаянных духом воровского обогащения из доступных им ресурсов. Им трудно, они живут в страхе изгнания в хвостовые вагоны литерного поезда российской духовности – там реальная тюрьма, в которой скрепоносно пытают по канонам НКВД и гестапо. Они знают, что никакой косметический ремонт не изменит карательную систему ФСИН без победы демократического духа, а вот этого-то они боятся больше всего.

Пожилая женщина, прожившая в трудах и заботах более 90 лет, спросила меня:

– Вот ты, ученый, объясни мне, что сейчас происходит? Как ни ругают Сталина, но после войны постепенно цены снижались и жизнь налаживалась, хоть и очень трудно было. Почему сейчас цены постоянно повышаются, а моя хорошая пенсия уже почти вдвое подешевела?

– Правильно, ты самое главное подметила, что тогда война кончилась, а сейчас-то новая война началась и продолжается, поэтому все для фронта, но который будет без победы.

– С кем война?

– Как с кем? Знаю, что телевизор смотришь и за Путина голосуешь, он и воюет по-воровски с нами, и со всем демократическим миром тоже воюет. Всякую шваль международную в свой Интернационал собирает, а для этой стратегии большие деньги нужны, поэтому свою пенсию ты ему и жертвуешь с молчаливой благодарностью, поэтому из-за тебя и таких, как ты, жизнь наша вниз катится. Понятно?

– Да, понятно, но по телевизору-то совсем другое показывают. Кому верить?

Мы можем и должны знать и понимать, что до тех пор, пока в стране не приживется реальная демократическая честность конкурентного равноправия и уважительных свобод, сохраняется реальная опасность перевода стрелок исторического пути России на рельсы правового фашистского неравенства с унизительными границами свобод. Главное – стать гражданином, захотеть измениться и выйти из подлого и порочного круга нашей истории.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

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