В Омске возбуждено дело в отношении феминистки за посты во "ВКонтакте"

В отношении феминистки из Омска Любови Калугиной, за ее публикации в соцсети "ВКонтакте", следователи возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Активистке грозит до пяти лет лишения свободы.

О возбуждении уголовного дела в отношении Калугиной сообщил портал "Город 55" со ссылкой на слова старшего помощника главы регионального Следственного комитета Ларисы Болдиновой. " В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, в настоящее время проводится расследование", - рассказала Болдинова.

22 августа Калугина сообщила центру "Сова", что 12 ее публикаций в социальной сети проверяют на наличие экстремизма. По данным активистки, заявление по поводу ее постов, якобы возбуждающих ненависть к мужчинам, написал житель Биробиджана весной 2017 года. В июле 2017 года Калугину вызвали на беседу в полицию и взяли с нее объяснение. В августе 2018-го ее вызвали уже в Следственный комитет, сообщили об экспертизе и том, что возможно возбуждение уголовного дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола". Материалы проверки активистке и ее адвокату не показали.

По словам Калугиной, речь шла о текстах и изображениях, опубликованных в 2013–2016 годах, большая часть которых действительно направлена против мужчин. "Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии – от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин", – говорится в сообщении центра.

По данным Международной правозащитной организации "Агора", только за последний год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы. Всего, согласно официальным данным Генпрокуратуры, в прошлом году завели свыше полутора тысяч уголовных дел по этой статье.

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